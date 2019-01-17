Государство и бизнес будут развивать волонтёрство

https://news.ru/storage/news/e54ea0d1bee323607c62542e5df33403/666a5ad2-8afa-4f6f-8e0c-02066588238b_850.jpg АГН "Москва" эксклюзивы

Молодёжные проекты концентрируются в социальной сфере, здравоохранении и образовании. Это три основные статьи, на которые выделяются средства из Фонда президентских грантов.

Как рассказал в интервью News.ru начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, в России очень много инициативной молодёжи. По его словам, молодые люди рассказывают о том, что они делают, и предлагают распространять свои инициативы в других регионах.

В то же время волонтёрство стало социальным лифтом, отмечает Новиков — молодые люди занимаются добрыми делами без денег, но не просто так, а рассматривают свою деятельность как механизм карьерного продвижения, чтобы завести новые связи и получить новые компетенции.

Государство и федеральное агентство по делам молодёжи выделяют значительные средства на различные проекты для физических и юридических лиц, отмечает начальник Управления президента РФ по общественным проектам.

«Сейчас и регионы, и бизнес заинтересованы в поиске эффективных стартапов в разных сферах, и в цифровой, и в оффлайновой среде», — отмечает Новиков.

По его данным, частный бизнес выделяет средств на грантовое финансирование инициатив больше, чем государство. Причём необязательно молодёжных инициатив, но если проект молодёжный, то это совсем прекрасно, сказал чиновник.

Главные статьи расходов Фонда президентских грантов — это всё, что касается здравоохранения и физического развития человека, социальные проекты и проекты в сфере образования, отмечает Новиков.

По его словам, крупные корпорации также развивают свои волонтёрские проекты, они есть и у Росатома, и у Сбербанка, в промышленной и IT-сферах.