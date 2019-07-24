https://static.news.ru/photo/fa5441e4-ae05-11e9-9434-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

ГД РФ приняла в окончательном чтении законопроект, который регулирует работу фитнес-центров на территории страны.

Глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что эта сфера возвращается в поле зрения государства за счёт введения фитнес-центров под действие закона «О физической культуре и спорте».

В документе говорится, что подобные учреждения обязаны создавать специальные условия по оказанию гражданам услуг по физподготовке, привлекать только профессиональных работников, обеспечивая им постоянное развитие в профессиональной деятельности, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, депутаты Госдумы РФ планируют подготовить законопроект, обязывающий работодателей оплачивать своим сотрудникам занятия фитнесом, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв.