Госучреждения могут обязать закупать электромобили

https://news.ru/storage/news/dee3110ccecdc30ba81ac361dc53f82a/14a7f241-22f1-4d85-96f0-07c3a29c5de2_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

В закупках автотранспорта для государственных и муниципальных нужд может появиться обязательная доля электромобилей. Соответствующие поправки в законодательство планируется внести до конца текущего года.

По словам пресс-секретаря Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослава Федосеева, доля электрокаров в госзакупках составит не менее 20% в случае приобретения от пяти автомобилей. Данная мера — один из пунктов программы по стимулированию развития электротранспорта в России, которую предполагается реализовать до конца 2020 года.

Наряду с этим дорожная карта проекта предусматривает освобождение владельцев электромобилей от транспортного налога, предоставление бесплатных парковочных мест с зарядными устройствами и льгот на проезд по платным дорогам, а также возможности передвижения по полосам для общественного транспорта, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что НТИ «Автонет» предлагает выдавать владельцам электрокаров номерные знаки зелёного цвета и таким образом сделать экологичные транспортные средства более узнаваемыми на улицах. Инициатива будет согласована с Минтрансом и МВД.