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Госучреждения могут обязать закупать электромобили

Антон Кардашов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

В закупках автотранспорта для государственных и муниципальных нужд может появиться обязательная доля электромобилей. Соответствующие поправки в законодательство планируется внести до конца текущего года.

По словам пресс-секретаря Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослава Федосеева, доля электрокаров в госзакупках составит не менее 20% в случае приобретения от пяти автомобилей. Данная мера — один из пунктов программы по стимулированию развития электротранспорта в России, которую предполагается реализовать до конца 2020 года.

Наряду с этим дорожная карта проекта предусматривает освобождение владельцев электромобилей от транспортного налога, предоставление бесплатных парковочных мест с зарядными устройствами и льгот на проезд по платным дорогам, а также возможности передвижения по полосам для общественного транспорта, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что НТИ «Автонет» предлагает выдавать владельцам электрокаров номерные знаки зелёного цвета и таким образом сделать экологичные транспортные средства более узнаваемыми на улицах. Инициатива будет согласована с Минтрансом и МВД.


#россия #автомобили #госзакупки #электрокары
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