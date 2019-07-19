https://static.news.ru/photo/ab32af1e-aaeb-11e9-b5c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Прямой телемост с Международной космической станцией (МКС) прошёл на фестивале «Нашествие» в селе Большое Завидово. Гости мероприятия исполнили любимую песню вышедшего на связь космонавта Алексея Овчинина «Трава у дома» группы «Земляне».

Для связи со станцией своё выступление прервала группа «Ва-Банкъ». На сцене телемост вели космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Рязанский.

Овчинин, в свою очередь, рассказал об экспериментах, которые проводятся на борту МКС, а также о подготовке к встрече новых членов экипажа, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что компания SpaceX отправит на орбиту грузовой корабль, который до этого дважды бывал в космосе. Речь идёт о Dragon, запуск которого перенесли на 24 июля.