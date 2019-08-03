Гости фестиваля «Шашлык Live», который стартовал 3 августа в Москве, уже съели более 12 тысяч порций мясного блюда.
Фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького уже посетили более 90 тысяч человек. Они съели свыше 12,5 тысячи порций шашлыка, — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.
Готовят лакомство лучшие повара московских кафе и ресторанов.
Посетителей мероприятия ждут выступления групп «Ногу свело!», «Чайф», «Сплин», «7Б», Uma2rman, а также Валерия Сюткина, Владимира Кузьмина, Ольги Кормухиной, Светланы Сургановой, Юлии Чичериной.
Как ранее писал News.ru, эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбирать шашлык в магазине. Главный критерий — срок годности. Также необходимо обращать внимание на марку и на состав мяса. Важную роль играет категория продукта: «А» и «Б» говорят о низкой жировой прослойке, а категории «Г» и «Д», наоборот, содержат много жира.