Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пассажиры столичной подземки не могут попасть на станцию «Трубная». Также закрыт выход из неё.

Кроме того, силовики перекрыли несколько входов на станцию «Пушкинская». Однако зайти в метро можно через вестибюли, расположенные в удалении от Тверской улицы, сообщает корреспондент News.ru. Ранее News.ru писал, что видео...