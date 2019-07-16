https://static.news.ru/photo/a65b3662-a79b-11e9-aacc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госстандарт на фотосессии для новорождённых разработан в России. Он вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

Под действие документа будут подпадать младенцы в возрасте до 28 дней включительно. На фотосъёмку непосредственно во время родов ГОСТ не распространяется.

Фотосесссию новорождённого могут заказать только его родители или законные представители. При этом они должны дать письменное согласие на съёмку и обработку персональных данных.

Что касается фотографа, то, согласно ГОСТу, он должен быть совершеннолетним, иметь соответствующий опыт работы и регулярно повышать свою квалификацию. Ему также необходимо иметь при себе паспорт и медкнижку.

Фотографировать новорождённых будет запрещено лицам с вредными привычками, судимостями, психическими расстройствами, и «социально опасными заболеваниями». В числе таковых ВИЧ, гепатит, туберкулёз и другие.

В требованиях, предъявляемых ГОСТом к фотостудии, указано, что помещение должно проветриваться и кварцеваться после каждой фотосессии. В нём должна поддерживаться температура не ниже +22 градусов, а относительная влажность составлять 50-70%. ГОСТ также требует, чтобы реквизит, используемый при фотосъёмке, был безопасным и гипоаллергенным, сообщает « Ридус ».

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