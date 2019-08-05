https://static.news.ru/photo/113f3ce4-b773-11e9-9a43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство охраны природы Якутии/РИА Новости

Сотрудникам МЧС добавят полномочия дознавателей из-за массовых лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Предложение поступило от главного инспектора РФ по пожарному надзору Игоря Кобзева в связи с большим количеством открытых уголовных дел.

На данный момент дознаватели органов Госпожнадзора РФ завели 277 уголовных дел по фактам лесных пожаров по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», — заявил Кобзев на совещании в Госдуме.

Он уточнил, что сотрудникам МЧС в случае дополнительных полномочий не нужны наручники и табельное оружие, но «уровень дознавателя» поможет оперативно определить факторы пожаров, информирует « Интерфакс ».

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подчеркнул, что «это должны быть законодательные поправки».

Ранее основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири назвали неосторожное обращение с огнём. Это подтверждает расположение большей части очагов возгорания возле дорог. Также глава МЧС России Евгений Зиничев на селекторном совещании отметил, что необходимо продолжать разъяснительную работу с населением.

В тушении лесных пожаров в Сибири принимают участие около четырёх тысяч волонтёров. С ранцевыми огнетушителями они выходят в горящий лес, чтобы не подпустить огонь к жилью. Помимо добровольцев, задействовано 864 человека из специальных служб и 169 единиц техники, писал News.ru.