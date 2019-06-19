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Прокурор подал в Пресненский суд Москвы апелляционное представление на приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, осуждённому на 13 лет за взятки.

Гособвинитель просит отменить вердикт в части оправдания экс-полицейского по одному из эпизодов взяточничества. Прокурор настаивает на новом рассмотрении дела в ином составе суда, рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее News.ru писал, что приговор Захарченко намерены обжаловать его адвокаты. По их мнению, вердикт суда является необоснованным, бездоказательным и незаконным. Защита утверждает, что материалы дела доказывают невиновность бывшего полицейского.