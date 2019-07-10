https://static.news.ru/photo/7135091a-a30c-11e9-80a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Гособвинение на очередном заседании по делу «Нового величия» попросило суд о возможности заново допросить свидетеля Павла Ребровского. Два дня назад в суде при допросе он отказался от признательных показаний, заявив, что всё написал под давлением следствия. На показаниях Ребровского строилась основная линия обвинения.

Сторона защиты выступила против ходатайства прокуратуры. Они назвали новый допрос попыткой давления на свидетеля, а также способом получить нужные для обвинения показания.

Ранее News.ru писал о том, что музыканты сняли видео в поддержку фигурантов «Нового величия».

Десять молодых людей и девушек были арестованы в Москве в марте 2018 года. По версии следствия, они хотели организовать в России государственный переворот и захватить власть. Подсудимые говорят, что их подставил агент ФСБ.