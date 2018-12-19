Госкомпании шикуют на новогодние праздники

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Кадр из фильма «Новогодний корпоратив»

Одни закупают килограммами икру, а другие — салфетки для столов

В течение года государственные компании и учреждения тратят миллионы и миллиарды бюджетных средств на свои нужды. Порой эти расходы не всегда оправданы. News.ru изучил сайт госзакупок и узнал, что госпредприятия не скупятся, когда речь заходит о праздновании Нового года.

Каждый сервирует праздничный стол сообразно своим предпочтениям. Именно так и поступает Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Нижегородское предприятие потратило 1 млн 294 тыс. рублей на закупку салфеток и скатертей для украшения стола на Новый год. Сотрудники института заказали 805 одноразовых скатертей премиум-класса. Согласно документации, данный аксессуар должен быть кремового цвета с рисунком в виде золотых звёзд или просто синего цвета. Требования к оформлению салфеток, заказанных в количестве 1100 упаковок, точно такие же. Вся бумажная продукция обязана быть изготовлена из экологически чистого и высококачественного сырья.

Примечательно, что год назад институт проводил точно такую же закупку. Но сервировка стола в преддверии 2018 года обошлась чуть дешевле — в 969 тыс. рублей.

Встреча Нового года не обходится без алкогольных напитков. Не смогли обойтись без тендера на поставку игристого вина на Пензенском производственном объединении «Электроприбор». За 751 тыс. рублей градообразующий завод купил 2502 бутылки по 0,75 л крымской «Золотой балки». У сотрудников предприятия только два требования к закупке — чтобы вино было белым и полусладким.

Сергей Булкин/News.ru

Более избирательны в выборе алкогольной продукции в Управлении по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе. Здесь купили 1660 бутылок вина за 1,5 млн рублей. Среди марок есть как недорогие, по 400–700 рублей за бутылку, так и более дорогостоящие. Например, одна бутылка вина «Луи Родерер Брют Премье» стоит 5394 рубля. Управление закупило 12 таких бутылок. Также среди закупок значится вино Сансер Блан «Ле Барон» (2578 рублей за штуку) и Шатонеф-дю-Пап «Телеграмм» (4086 рублей за шутку) — каждого из них куплено по шесть штук.

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области решило побаловать себя перед праздниками не алкоголем, а лососёвой икрой. Ведомство закупило 200 баночек по 270 г каждая на сумму 673 тыс. рублей. К самим икринкам приложены требования — они должны быть однородными по цвету, упругие, со слегка влажной поверхностью и отделяться одна от другой. Согласно документации, этот тендер — контракт «на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения».

Некоторые госкомпании не отказывают себе в удовольствии устроить корпоратив за бюджетные средства. АО «Восточный порт», которое находится в городе Находка в Приморском крае, организовало для своих сотрудников новогодний праздник за 2 млн 249 тыс. рублей. Тендерная документация не раскрывает требования к празднику.

Практически в четыре раза больше потратил на новогоднее торжество для сотрудников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в Ямало-Ненецком автономном округе. За поставку продуктов и обслуживание мероприятия предприятие заплатило 8 млн 942 рубля.