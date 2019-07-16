Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, направленные на защиту бизнесменов от необоснованного содержания под стражей.
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин пояснил, что поправки обязывают следствие обосновывать в суде причины ходатайства о продлении ареста. Благодаря нововведениям станет невозможным назначать новые сроки пребывания гражданина в СИЗО по одним и тем же основаниям.
На принятие решение по ходатайству следствия у суда будет пять дней. В случае отказа подозреваемому будет избираться более мягкая мера пресечения.
Помимо этого, поправки в УПК предусматривают в ряде случаев запрет на арест директоров компаний и индивидуальных предпринимателей. Цель данной меры – избежать блокировки работы предприятия на время следствия и угрозы потери рабочих мест, сообщает
Ранее News.ru писал, что суд арестовал основателя и председателя совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Бизнесмен подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка.