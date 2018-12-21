Госдума высказалась о проверке BBC

Если Роскомнадзор принял решение проверить канал BBC, значит, у него есть для этого весомые аргументы, заявил депутат Госдумы Леонид Левин.
По его мнению, если британская сторона своими действиями ущемляет свободу слова в отношении компаний из России, которые работают в этой стране, то и РКН также «внимательно» отнесётся к проверке СМИ из Великобритании, осуществляющих деятельность на российской территории, передаёт ФАН.
Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор начал проверку деятельности медиакорпорации BBC в РФ. Причиной этого стали обвинения британского регулятора Ofcom в адрес Russia Today. Ведомство в качестве «зеркальной меры» проверит канал BBC World News, распространяемый на территории страны, а также интернет-ресурсы BBC «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству».
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, провести такую проверку нужно было уже давно, так как «грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ» не оставляет другого выбора.