Госдума высказалась о проверке BBC

https://news.ru/storage/news/ea62a301e0a75a329a272d851ea2cd0e/35a9cf95-e4c1-4627-942d-bcd1facbe87e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Если Роскомнадзор принял решение проверить канал BBC, значит, у него есть для этого весомые аргументы, заявил депутат Госдумы Леонид Левин.

По его мнению, если британская сторона своими действиями ущемляет свободу слова в отношении компаний из России, которые работают в этой стране, то и РКН также «внимательно» отнесётся к проверке СМИ из Великобритании, осуществляющих деятельность на российской территории, передаёт ФАН.

Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор начал проверку деятельности медиакорпорации BBC в РФ. Причиной этого стали обвинения британского регулятора Ofcom в адрес Russia Today. Ведомство в качестве «зеркальной меры» проверит канал BBC World News, распространяемый на территории страны, а также интернет-ресурсы BBC «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, провести такую проверку нужно было уже давно, так как «грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ» не оставляет другого выбора.