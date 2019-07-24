https://static.news.ru/photo/0ba392d8-ae1f-11e9-b9f1-fa163e074e61_1024.jpg Ирина Яровая Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о механизме информирования граждан о мерах социальной защиты и положенных им льготах. Одним из его авторов стала вице-спикер Ирина Яровая.

Согласно тексту проекта закона, каждый сможет выбрать удобный для него способ получения информации: через портал госуслуг, горячую линию или посещение органа власти. Порядок информирования будет определяться правительством. При этом регионы смогут выработать свою схему информирования о льготах, предоставляемых на основании законов и нормативных актов субъекта РФ.

Ранее News.ru писал, что депутаты во главе с вице-спикером Ириной Яровой внесли на рассмотрение законопроект, в котором предлагается проводить общероссийскую минуту молчания в День памяти и скорби 22 июня. Яровая считает, что единая минута молчания в 12:15, в то время, когда было сделано заявление о нападении, напомнит другим странам о стойкости России и её победе в войне. Зампредседателя ГД добавила, что это станет фактором «воспитания и памяти, и преемственности, которая тоже имеет непреходящее значение». По её словам, в настоящее время фиксируются попытки девальвировать 22 июня.