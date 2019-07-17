Фото: Сергей Булкин/News.ru

Почти каждый третий житель России боится повторения катастрофы, подобной той, что произошла в 1986 году на Чернобыльской атомной электростанции.

По сравнению с 2000 годом, количество респондентов, допускающих возможность в РФ аварии серьёзного масштаба, уменьшилось более чем вдвое: 19 лет назад такую возможность не исключали 69% участников опроса, сообщает «Интерфакс»...