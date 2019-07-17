https://static.news.ru/photo/b0ee7092-a879-11e9-af91-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Российские парламентарии 17 июля текущего года впервые почтили память последнего русского императора Николая II, а также всех погибших во время Гражданской войны. Царскую семью расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
Сегодня мы вносим предложение почтить память последнего русского царя, почтить память невинно убиенных — всех, кто погиб в горниле Гражданской войны, — цитирует ТАСС спикера Госдумы Вячеслава Володина.
После обращения председателя ГД РФ депутаты поднялись со своих мест, чтобы вспомнить погибших.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что ушла из секты царебожников из монастыря «Спорительница хлебов» под влиянием мужа — руководителя аппарата российского омбудсмена Ивана Соловьёва. Она пояснила, что как медийный человек стала инструментом расширения влияния «не вполне чистоплотных особ», писал News.ru.