https://static.news.ru/photo/68dd8afa-ad3c-11e9-a27f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Законопроект, позволяющий автовладельцам регистрировать свои машины без получения номерного знака с возможностью приобрести его в соответствующих организациях, принят Госдумой в третьем чтении, сообщает ТАСС.

Документ устанавливает и то, что автомобилям при регистрации будут присваиваться госномера того региона, где зарегистрирован владелец.

У человека остаётся право получить знак, например, в Москве, но если он зарегистрирован в Перми, то и номер у него будет пермский, — сообщил автор инициативы,первый зампреда комитета Госдумы по транспорту Михаил Авдеев.

Он подчеркнул, что нововведение позволит чётко видеть сколько автомобилей и их владельцев перемещаются по регионам.

Закон теперь также даёт право получить номер непосредственно у изготовителя и предусматривает обязательное предъявление паспорта владельца автомобиля, если регистрировать транспортное средство будет не он сам.

Ранее News.ru писал, что верховный суд разъяснил, что необходимо считать нечитаемыми регистрационными знаками, а также средствами, скрывающими их.