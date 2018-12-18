ГД приняла проект отмены роуминга в РФ во втором чтении

https://news.ru/storage/news/5f38b38150b271f4ded65d0a079b4d1c/462491f7-cf09-49e2-8c74-b2266cb1fce3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о ликвидации национального роуминга в России. Соответствующую инициативу в июне 2017 года внесли депутаты от «Справедливой России».

В тексте проекта указано, что операторы связи должны будут установить единые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, в каком регионе РФ он находится. Закон должен вступить в силу 1 июня 2019 года, пишет РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Минкомсвязь, Минэкономразвития и ФАС подготовили поправки в законопроект об отмене национального роуминга. Правительство предлагает не отменять его полностью, а только отказаться от платы за входящие звонки внутри страны.