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ГД приняла проект отмены роуминга в РФ во втором чтении

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о ликвидации национального роуминга в России. Соответствующую инициативу в июне 2017 года внесли депутаты от «Справедливой России».

В тексте проекта указано, что операторы связи должны будут установить единые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, в каком регионе РФ он находится. Закон должен вступить в силу 1 июня 2019 года, пишет РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Минкомсвязь, Минэкономразвития и ФАС подготовили поправки в законопроект об отмене национального роуминга. Правительство предлагает не отменять его полностью, а только отказаться от платы за входящие звонки внутри страны.


#госдума #россия #роуминг
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