https://static.news.ru/photo/172d3bc6-ae1b-11e9-b41b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Лук со стрелами теперь можно использовать во время охоты. Такой закон приняли депутаты нижней палаты парламента.

Согласно документу, луки будут считаться стрелковым метательным оружием, сообщает Агентство городских новостей «Москва» .

В отличие от арбалета, использование лука предполагает наличие физических навыков и умения охотников. До этого момента лук со стрелами можно было использовать только для спортивных состязаний.

Теперь приобрести охотничий лук можно будет тем россиянам, у которых есть охотничий билет и разрешение на хранение и ношение соответствующего оружия. Зарегистрировать лук нужно будет в течение двух недель в Росгвардии.

Ранее News.ru писал, что член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что предложение об увеличении срока перерегистрации охотничьего оружия заслуживает поддержки. Его хотят поднять с 5 до 15 лет.