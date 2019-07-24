https://static.news.ru/photo/17c4fd1e-ae0a-11e9-b116-fa163e074e61_1024.jpg Фото: F8-DASBILD/blickwinkel/Global Look Press

Закон, который позволяет полицейским использовать данные о геолокации мобильных телефонов пропавших детей, одобрен Госдумой.

Автором инициативы стала вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

«Мы понимаем, что ребёнок, который даже просто потерялся, заблудился, может быть растерян, напуган. И от того, насколько быстро взрослые люди смогут найти его, зависит его безопасность и его жизнь», - сказала депутат.

Согласно документу, чтобы использовать геоданные со смартфона ребёнка при поиске, сотрудники полиции должны получить письменное согласие одного из родителей несовершеннолетнего, сообщает ТАСС . Также необходимо согласие лица, на которого зарегистрирована sim-карта несовершеннолетнего.

Кроме того, необходимо будет мотивированное постановление одного из руководителей органа, который занимается оперативной-розыскной деятельностью. Постановление должно быть вынесено в течение 24 часов с подачи заявления о пропавшем ребёнке.

Полиция, в свою очередь, должна уведомить суд о таком запросе и получить разрешение в течение 48 часов.

Яровая назвала принятый закон «важной мерой», позволяющей полиции, МЧС и общественникам действовать «на опережение».

Как ранее писал News.ru, координатор фонда «Поиск пропавших детей» Марьяна Шевцова положительно оценила законопроект. Эксперт также отметила, что если закон примут, сотовые операторы смогут предоставлять необходимые данные в течение 30-60 минут. На данный момент на эту процедуру может уйти до нескольких дней.