https://static.news.ru/photo/95955d42-a888-11e9-b2b4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Государственная дума ратифицировала Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму. Документ определяет перечень деяний, за совершение которых страны, подписавшие документ, установят гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность

Конвенция была подписана 9 июня 2017 года в Астане на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Она создаёт основу для сотрудничества стран-участниц в сфере противодействия идеологии и практике экстремизма, передаёт ТАСС .

В тексте даны определения основным терминам, прописаны принципы осуществления сотрудничества, а также предложен перечень мер по противодействию экстремизму для их применения на национальном уровне. Помимо этого, регламентирован порядок выдачи осуждённых и взаимодействия силовых структур.

Кроме прочего, конвенция фактически ужесточает ответственность за участие в экстремистской деятельности, её финансирование или пропаганду.

Ранее News.ru писал, что количество уголовных дел об экстремизме, возбуждённых по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), снизилось вдвое. Причиной этого в генпрокуратуре назвали частичную декриминализацию подобных деяний с января 2019 года.