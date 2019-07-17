Государственная дума ратифицировала Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму. Документ определяет перечень деяний, за совершение которых страны, подписавшие документ, установят гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность
Конвенция была подписана 9 июня 2017 года в Астане на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Она создаёт основу для сотрудничества стран-участниц в сфере противодействия идеологии и практике экстремизма, передаёт
В тексте даны определения основным терминам, прописаны принципы осуществления сотрудничества, а также предложен перечень мер по противодействию экстремизму для их применения на национальном уровне. Помимо этого, регламентирован порядок выдачи осуждённых и взаимодействия силовых структур.
Кроме прочего, конвенция фактически ужесточает ответственность за участие в экстремистской деятельности, её финансирование или пропаганду.
Ранее News.ru писал, что количество уголовных дел об экстремизме, возбуждённых по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), снизилось вдвое. Причиной этого в генпрокуратуре назвали частичную декриминализацию подобных деяний с января 2019 года.