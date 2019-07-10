https://static.news.ru/photo/0f60e1ea-a32b-11e9-9666-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sue Morrow/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутаты Государственной Думы рассмотрят проект закона о снижении возраста, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными до 14 лет.

Документ уже внесён в электронную базу Госдумы. Согласно пояснительной записке, авторы инициативы предлагают включить жестокое обращение с животными в число преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14, а не с 16 лет.

По их мнению, это позволит снизить число подобных ситуаций. Российское правительство инициативу не поддержало, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что в январе этого года Заксобрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении законопроект о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 16 до 14 лет.