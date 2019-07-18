https://static.news.ru/photo/1f54a502-a93c-11e9-8b80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Законопроект, который даёт право полиции, Росгвардии и спецслужбам при необходимости идентифицировать человека, управляющего беспилотником, и пресекать полёт дрона, должен быть принят в первом чтении. Соответствующую рекомендацию коллегам направили члены думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Документ планируется рассмотреть 23 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на главу комитета Василия Пискарёва.

По словам парламентария, цель инициативы стоит в том, чтобы дать силовикам возможность изменить «траекторию полёта беспилотника без его повреждения» для пресечения противоправных действий. В крайнем случае, если летательный аппарат «создаёт опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры», полиция и спецслужбы могут получить право «пресекать полёт» дрона.

Пискарёв подчеркнул, что каких-либо новых запретов или ограничений на использование беспилотников в мирных целях документ не предусматривает. Его задача лишь в том, чтобы «сделать массовое использование беспилотников максимально безопасным», а также «урегулировать правовые вопросы их применения», уточнил он.

Вместе с тем, как следует из текста законопроекта, силовики получат право «пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве» для защиты людей и при проведении оперативно-разыскных мероприятий, «в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления» летательным аппаратом, а также «повреждения или уничтожения» таких дронов.

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