Госдума РФ может принять девять законодательных инициатив, связанных с реализацией национальных проектов. Общее количество документов, которое планируется обсудить в парламенте во время весенней сессии— 24, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Рассмотрение ещё 15 предложений запланировано на осень, пишет
Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился начать работу по распределению денежных средств для реализации национальных проектов в 2020 году. По его словам, все административные решения по этому вопросу приняты.