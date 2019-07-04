https://static.news.ru/photo/a77d3e8c-9e4a-11e9-8aa5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госдума РФ может принять девять законодательных инициатив, связанных с реализацией национальных проектов. Общее количество документов, которое планируется обсудить в парламенте во время весенней сессии— 24, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Рассмотрение ещё 15 предложений запланировано на осень, пишет РИА Новости . Политик добавил, что решение вопросов, связанных с уровнем жизни граждан, находится в приоритете — поддержка семей, жилищный вопрос и развитие цифровых технологий.

Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился начать работу по распределению денежных средств для реализации национальных проектов в 2020 году. По его словам, все административные решения по этому вопросу приняты.