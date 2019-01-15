Госдума рассмотрит проект против перекупщиков билетов

https://news.ru/storage/news/8f3d87c9890f237fb4ccbbfa180707ba/945e27eb-c006-4814-b108-519424ae7a2d_850.jpg Андрей Любимов/АГН "Москва"

Госдума на пленарном заседании 15 января рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий совершенствование порядка реализации и возврата билетов на культурные мероприятия. Документ направлен на борьбу с недобросовестной наживой в культурно-массовой сфере.

«Целью законопроекта является совершенствование порядка реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия, а также решение проблем, связанных с незаконной перепродажей билетов по цене выше стоимости услуги, указанной в билете», — цитирует пояснительную записку РИА Новости.

Недобросовестная нажива на продаже билетов, как отмечают авторы документа, «существенно дискредитирует деятельность ведущих организаций культуры России». В случаях отмены, замены или переноса культурных мероприятий полная стоимость билета посетителю, согласно документу, возмещается самой организацией или лицом, уполномоченным на реализацию билетов.

Также кабмин предлагает запретить продажу билетов по цене выше стоимости, указанной на них, а также наделить полномочиями по реализации билетов только организации культуры и уполномоченные ими лица на основании соответствующего договора.

«Уполномоченные организацией культуры лица могут взимать плату за оказание покупателю сопутствующих услуг, в том числе за доставку билетов. Общая стоимость сопутствующих услуг не должна составлять 10% от стоимости билета», — говорится в пояснительной записке.

Как писал News.ru, в ноябре 2018 года гендиректор Большого театра Владимир Урин призвал принять закон о борьбе с билетными спекулянтами. По его подсчётам, перекупщики в 2017 году заработали внушительную сумму.