https://static.news.ru/photo/97186d60-ac7c-11e9-b60c-fa163e074e61_1024.jpg Подъемник на территории всесезонного курорта «Манжерок» в Республике Алтай Фото: Игорь Иванко,АГН"Москва"

Самый безопасный отдых для туристов в России, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.

На российских курортах родной язык, понятные всем законы, правила, традиции, - заявил Дегтярёв в ходе пресс-конференции по итогам работы в период весенней сессии Госдумы

По его словам, Россия должна стремиться к тому, чтобы каждая семья имела возможность купить тур на отечественном курорте и на один месячный доход как минимум неделю провести в хорошем санатории на берегу озера. моря, или в горах.

Депутат подчеркнул, что в ближайшие недели может появится стратегия развития туризма в России до 2035 года. Этот вопрос уже полнимался на комиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец, отметил Дегтярёв.

Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что курортный сбор должен быть передан из регионального ведения в Федеральную налоговую службу (ФНС) и министерство финансов. Курортный сбор взимают наличными, а администрирование полностью возложено регионы. По мнению политика, это вызывает некоторые неудобства, поэтому эту систему необходимо систематизировать и передать соответствующим органам, писал News.ru