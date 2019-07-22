Самый безопасный отдых для туристов в России, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.
На российских курортах родной язык, понятные всем законы, правила, традиции, - заявил Дегтярёв в ходе пресс-конференции по итогам работы в период весенней сессии Госдумы
По его словам, Россия должна стремиться к тому, чтобы каждая семья имела возможность купить тур на отечественном курорте и на один месячный доход как минимум неделю провести в хорошем санатории на берегу озера. моря, или в горах.
Депутат подчеркнул, что в ближайшие недели может появится стратегия развития туризма в России до 2035 года. Этот вопрос уже полнимался на комиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера РФ Ольги Голодец, отметил Дегтярёв.
Ранее Михаил Дегтярёв заявил, что курортный сбор должен быть передан из регионального ведения в Федеральную налоговую службу (ФНС) и министерство финансов. Курортный сбор взимают наличными, а администрирование полностью возложено регионы. По мнению политика, это вызывает некоторые неудобства, поэтому эту систему необходимо систематизировать и передать соответствующим органам, писал News.ru