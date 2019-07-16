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Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, предусматривающих уголовную и административную ответственность лиц, препятствующих доступу врачей к пациентам.

Так, создание помех в работе медиков, которые привели к смерти больного, будет наказываться лишением свободы на срок до четырёх лет. Если подобные действия повлекли тяжкий вред здоровью пациента, суд может приговорить виновного к штрафу в размере до 80 тысяч рублей, принудительным работам, аресту на срок до полугода или лишению свободы до двух лет.

Принятые Думой поправки предусматривают наказание за умышленное причинение легкого вреда здоровью врачам при оказании медпомощи в виде лишения свободы на срок до двух лет. При угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью – до пяти лет.

Согласно принятым законам, водителям, не пропускающим автомобили скорой помощи и другие машины экстренных служб, будет грозить штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Сейчас размер взыскания составляет всего 500 рублей. Кроме того, увеличен до одного года срок лишения прав за такое нарушение.

Перечень действий, которые могут быть расценены как воспрепятствование медикам в их работе является открытым. Это означает, что суд может отнести к таковым те действия, которые прямо в законе не предусмотрены, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что фельдшер скорой помощи в Екатеринбурге подвергся нападению гражданина, к которому приехал на вызов. Агрессивный пациент нанёс медику удар по лицу.