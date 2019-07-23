https://static.news.ru/photo/7fc2eaf0-ad6c-11e9-ab1d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года. Решение принято на пленарном заседании во вторник, 23 июля.

Изначально в первом чтении депутаты рассматривали продление документа на три года, но комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал уменьшить сроки на год.

За это время граждане успеют воспользоваться упрощённым порядком оформления своих прав на дачную недвижимость, - считает глава профильного комитета Павел Крашенинников.

Законопроект предусматривает продление упрощённого порядка строительства и регистрации прав в отношении жилых и садовых домов. Речь идёт о строениях, которые были возведены на дачных и садовых земельных участках, предоставленных гражданам до 4 августа 2018 года.

В отношении домов, строительство которых было начато до указанной даты, законом предлагается «установить бессрочно возможность использования упрощённого уведомительного порядка». В соответствии с ним правообладателю земельного участка необходимо направить в орган, выдающий разрешения на строительство, только один документ — уведомление об окончании такового.

В законе предлагается предоставить россиянам выбор: самим подавать в Росреестр документы на госрегистрацию прав на жилые и садовые дома или ожидать, когда это сделают уполномоченные органы местного самоуправления. Кроме того, документ обязывает указанные органы информировать граждан о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках и процедуре оформления прав на них, писал News.ru.