Госдума приняла закон против фиктивных браков с иностранцами

Госдума приняла закон, исключающий злоупотребление иностранцами или лицами без гражданства возможностью получить разрешение на временное проживание в РФ без учёта установленной квоты.
Документ направлен в том числе и на уменьшение количества фиктивных браков, сообщает официальный сайт Государственной думы.
Согласно принятой инициативе, на временное нахождение на территории России будет иметь право представитель иностранного государства, создавший семью с гражданином РФ, лишь в том регионе, где новоявленные супруг или супруга проживают.
Юрист Александр Ермоленко, во время интервью «Ридусу», усомнился в эффективности принятого постановления.
«Пока брак не расторгнут, установить, фиктивный он или подлинный, практически невозможно. Даже то, что супруги не проживают вместе, ничего не доказывает: может быть, им так удобнее, жить в гостевых отношениях и ездить друг к другу из Москвы в Рязань по выходным», — заявил эксперт.
Ранее News.ru сообщал о введении наказания за фиктивный учёт мигрантов. Изменения внесены в статью 322.3 УК. Из неё было исключено словосочетание «жилое помещение». В действующей редакции за нарушение грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до трёх лет.