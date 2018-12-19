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Госдума приняла закон против фиктивных браков с иностранцами

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Госдума приняла закон, исключающий злоупотребление иностранцами или лицами без гражданства возможностью получить разрешение на временное проживание в РФ без учёта установленной квоты.

Документ направлен в том числе и на уменьшение количества фиктивных браков, сообщает официальный сайт Государственной думы.

Согласно принятой инициативе, на временное нахождение на территории России будет иметь право представитель иностранного государства, создавший семью с гражданином РФ, лишь в том регионе, где новоявленные супруг или супруга проживают.

Юрист Александр Ермоленко, во время интервью «Ридусу», усомнился в эффективности принятого постановления.

«Пока брак не расторгнут, установить, фиктивный он или подлинный, практически невозможно. Даже то, что супруги не проживают вместе, ничего не доказывает: может быть, им так удобнее, жить в гостевых отношениях и ездить друг к другу из Москвы в Рязань по выходным», — заявил эксперт.

Ранее News.ru сообщал о введении наказания за фиктивный учёт мигрантов. Изменения внесены в статью 322.3 УК. Из неё было исключено словосочетание «жилое помещение». В действующей редакции за нарушение грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до трёх лет.


#госдума #россия #браки
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