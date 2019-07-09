https://static.news.ru/photo/531c5d54-a247-11e9-98be-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Правительственный закон, позволяющий подавать документы на подтверждение инвалидности в электронном виде, а также получать право на бесплатное парковочное место с помощью портала госуслуг, принят на пленарном заседании Госдумы во вторник, 9 июля.

После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадёт необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию, — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина РИА Новости .

Закон должен вступить в силу 1 июля 2020 года. Как пояснили в правительстве, его принятие связано с введением в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов». При необходимости лица с ограниченными возможностями смогут подавать в соответствующие органы документы на бумажном носителе.

Также в законопроект добавлено требование предоставления не менее 10% мест, но не менее одного места, для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп. Она распространяется на все парковки общего пользования. В отношении инвалидов III группы порядок распространения данной нормы будет определяться правительством РФ. На транспортных средствах должен находиться знак «Инвалид», информация об этих средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов, передаёт « Политика сегодня ».

Ранее News.ru писал, что подросткам от 14 до 18 лет с инсулинозависимым сахарным диабетом будет присваиваться инвалидность. Это решение было принято в связи с неспособностью таких детей к полному самообслуживанию и из-за резких колебаний уровня сахара в крови. Они должны постоянно находиться под присмотром родителей и медиков.