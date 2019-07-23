https://static.news.ru/photo/b93958b4-ad30-11e9-b2eb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Елена Пальм/ТАСС

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий увеличение размера государственной пошлины за выдачу вида на жительство. Она поднимется с 3 500 до 5 000 рублей.

Такое увеличение связано с введением бессрочного вида на жительство, за исключением выдачи документов высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).

17 июля депутаты приняли во втором чтении законопроект, который упрощает порядок предоставления вида на жительство отдельным категориям иностранцев. К таковым проект относит тех, кто родился на территории РСФСР и имел в прошлом советское гражданство, лиц в возрасте до 18 лет, чьи родители являются гражданами РФ либо постоянно живут в России или получают вид на жительство вместе с детьми.

Кроме того, в упрощённом порядке вид на жительство смогут получить носители русского языка и лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР или имеющие таких родственников.

Под действие закона будут также подпадать квалифицированные специалисты, проработавшие не менее шести месяцев в России, и члены их семей, а также некоторые другие категории иностранцев.

Помимо этого, в документе предлагается сократить с шести до четырёх месяцев срок рассмотрения запроса о выдаче вида на жительство. Ещё одной новеллой является то, что вид на жительство может быть бессрочным. Однако иностранец рискует утратить его, если в течение двух лет подряд не подтвердит своё проживание на территории РФ в органах МВД

Согласно сведениям отчетности МВД России, в 2018 году территориальными органами МВД выдано 191 445 видов на жительство (в 2017 году — 185 800), продлен срок действия 28 331 вида на жительство (в 2017 году — 34 002).