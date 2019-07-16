https://static.news.ru/photo/0c226926-a7be-11e9-9184-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Deleigh Hermes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госдума поддержала введении уголовной ответственности за нарушение правил выращивания растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры, которые культивируются в медицинских целях или для ветеринарии. За соответствующий законопроект депутаты проголосовали во втором чтении.

Законопроект расширяет действие статья 228.2 УК России «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ», передаёт ТАСС .

По данной статье предусмотрено наказание виде штрафа до 120 тысяч рублей, либо обязательных работ до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься некоторыми видами деятельностью сроком до трёх лет.

Как писал News.ru, ранее президент Владимир Путин подписал закон о выращивании опийного мака для получения обезболивающих препаратов. Остатки посевов наркосодержащих культур, а также образовавшиеся в результате производства психотропные вещества будут уничтожать.

Позднее сообщалось, что охрана посевов наркосодержащих растений может быть передана Росгвардии или подведомственным ей организациям.