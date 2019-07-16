Госдума поддержала введении уголовной ответственности за нарушение правил выращивания растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры, которые культивируются в медицинских целях или для ветеринарии. За соответствующий законопроект депутаты проголосовали во втором чтении.
Законопроект расширяет действие статья 228.2 УК России «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ», передаёт
По данной статье предусмотрено наказание виде штрафа до 120 тысяч рублей, либо обязательных работ до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься некоторыми видами деятельностью сроком до трёх лет.
Как писал News.ru, ранее президент Владимир Путин подписал закон о выращивании опийного мака для получения обезболивающих препаратов. Остатки посевов наркосодержащих культур, а также образовавшиеся в результате производства психотропные вещества будут уничтожать.
Позднее сообщалось, что охрана посевов наркосодержащих растений может быть передана Росгвардии или подведомственным ей организациям.