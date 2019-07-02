Государственная дума поддержала предложение конфисковывать автомобили у пьяных водителей при ДТП, заявил председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, с «этим злом» необходимо бороться, однако следует определить подходящий способ.
С учётом того, что готовится новый КоАП, конечно, все вопросы по поводу пьяного вождения будут находиться под пристальным вниманием. Наверное, конфискация возможна, — сказал он.
При этом Крашенинников отметил, что машина, которой управлял пьяный водитель, может принадлежать компании, и поэтому важно учесть все подобные нюансы при проработке вопроса, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил узаконить конфискацию автомобилей у водителей, которые совершили ДТП в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, конфискация может быть предусмотрена с «применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившему нарушение лицу».