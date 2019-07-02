https://static.news.ru/photo/bbe69108-9cbe-11e9-a604-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Государственная дума поддержала предложение конфисковывать автомобили у пьяных водителей при ДТП, заявил председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, с «этим злом» необходимо бороться, однако следует определить подходящий способ.

С учётом того, что готовится новый КоАП, конечно, все вопросы по поводу пьяного вождения будут находиться под пристальным вниманием. Наверное, конфискация возможна, — сказал он.

При этом Крашенинников отметил, что машина, которой управлял пьяный водитель, может принадлежать компании, и поэтому важно учесть все подобные нюансы при проработке вопроса, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил узаконить конфискацию автомобилей у водителей, которые совершили ДТП в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, конфискация может быть предусмотрена с «применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившему нарушение лицу».