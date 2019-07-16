https://static.news.ru/photo/19877688-a7d2-11e9-86aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Законопроект о порядке предоставления права пользования участками недр для геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых одобрили в первом чтении депутаты Госдумы. Соответствующие поправки, инициированные кабмином, вносятся в федеральный закон «О недрах».

Документ вводит новый вид пользования недрами — разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, передаёт ТАСС .

Определять конкретные виды трудноизвлекаемых полезных ископаемых будет определять правительство. При этом участки будут выделяться по конкурсу в соответствии с решением комиссии при Роснедрах по заявке недропользователя.

Срок пользования недрами для работы с трудноизвлекаемыми полезными ископаемых будет составлять на нераспределённом фонде недр до 15 лет с возможностью неоднократного продления на пять лет. Для тех же целей в рамках совмещённой лицензии — до семи лет с возможностью одноразового продления сроком на три года.

Кроме этого, законопроект предлагает освободить в процессе разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых от разовых и регулярных платежей за недропользование.

Как писал News.ru, по данным Минприроды все разведанные запасы полезных ископаемых в России оцениваются в 55,2 трлн рублей, или 60% ВВП за 2017 год. Эксперты полагают, что министерство существенно занизило эти показатели.