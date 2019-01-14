Госдума обсудит безопасное использование бытового газа

https://news.ru/storage/news/1619ac43476a68c4fb0d3b1b75af5da1/481c3fed-f949-44f2-8a4c-a3d57ebcd7b9_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ готовит поправки в законодательство, которые предусматривают установку газовых плит с автоматическим отключением при утечке в домах, где прошёл капитальный ремонт.

Инициатива поступила от председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской для профилактики взрывов газа в многоквартирных домах.

«Я считаю, что когда строится новый дом и проводится капитальный ремонт, там, где есть газоснабжение, категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением», — подчеркнула она.

По её словам, такие плиты также становятся необходимостью в квартирах, где проживают дети, пожилые или люди с ограниченными возможностями.

В «Газпроме» поддержали предложение депутата, а в Министерстве строительства и ЖХК продолжают настаивать на увеличении содержания одорантов в газе, чтобы сделать запах более явным, передают «Известия».

Ранее News.ru писал, что утром 14 января в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах прогремел взрыв бытового газа. В результате были разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Один человек погиб и ещё пятеро пострадали. Плановое техобслуживание газового оборудования дома проводилось в прошлом году.