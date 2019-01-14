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Госдума обсудит безопасное использование бытового газа

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ готовит поправки в законодательство, которые предусматривают установку газовых плит с автоматическим отключением при утечке в домах, где прошёл капитальный ремонт.

Инициатива поступила от председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской для профилактики взрывов газа в многоквартирных домах.

«Я считаю, что когда строится новый дом и проводится капитальный ремонт, там, где есть газоснабжение, категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением», — подчеркнула она.

По её словам, такие плиты также становятся необходимостью в квартирах, где проживают дети, пожилые или люди с ограниченными возможностями.

В «Газпроме» поддержали предложение депутата, а в Министерстве строительства и ЖХК продолжают настаивать на увеличении содержания одорантов в газе, чтобы сделать запах более явным, передают «Известия».

Ранее News.ru писал, что утром 14 января в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах прогремел взрыв бытового газа. В результате были разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Один человек погиб и ещё пятеро пострадали. Плановое техобслуживание газового оборудования дома проводилось в прошлом году.


#госдума #россия #ГАЗ #взрывы
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