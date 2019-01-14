Госдума обсудит безопасное использование бытового газа

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ готовит поправки в законодательство, которые предусматривают установку газовых плит с автоматическим отключением при утечке в домах, где прошёл капитальный ремонт.
Инициатива поступила от председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской для профилактики взрывов газа в многоквартирных домах.
«Я считаю, что когда строится новый дом и проводится капитальный ремонт, там, где есть газоснабжение, категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением», — подчеркнула она.
По её словам, такие плиты также становятся необходимостью в квартирах, где проживают дети, пожилые или люди с ограниченными возможностями.
В «Газпроме» поддержали предложение депутата, а в Министерстве строительства и ЖХК продолжают настаивать на увеличении содержания одорантов в газе, чтобы сделать запах более явным, передают «Известия».
Ранее News.ru писал, что утром 14 января в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах прогремел взрыв бытового газа. В результате были разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Один человек погиб и ещё пятеро пострадали. Плановое техобслуживание газового оборудования дома проводилось в прошлом году.