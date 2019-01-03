Госдума назвала причину роста цен на газ на Украине

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских высказался о словах бывшего министра экономики Украины Владимира Ланового о том, что деятельность «Нафтогаза» мешает снизить стоимость газа в стране.

По словам парламентария, главной проблемой является то, что украинское правительство «совершенно» не думает о своих гражданах.

«Поэтому они закупают дорогой газ, перепродавая его своим гражданам ещё дороже. Это ненормально. Руководство страны избирается для того, чтобы оно следовало интересам народа, чтобы жители Украины получали газ как можно дешевле», — подчеркнул он.

Ананских отметил, что несмотря на это, власти специально закупают газ не у России, а у перепродавцов, думая, в первую очередь, не о народе, а о политике.

«Отсюда и падение прокачки через украинскую ГТС, рост тарифов ЖКХ для украинцев. Всё это — следствие внутренней политики», — добавил он.

По его словам, подобные действия вызывают обиду, так как украинцы являются для россиян братским народом, которому пока ничем нельзя помочь, передаёт RT.

Ранее News.ru писал, что после Нового года коммунальные услуги будут обходиться жителям Украины значительно дороже. Решение о повышении стоимости было принято во время заседаний правительства, которые прошли 10–11 декабря прошлого года.