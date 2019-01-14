Госдума нашла способ избежать утечек газа в жилых домах

https://news.ru/storage/news/4f0b474a56ea93e94067be3b8eb3d2ad/5b79e695-8797-4abe-a58e-dd228195fd2a_850.jpg Victor Lisitsyn/Global Look Press

В Госдуме предложили способ обезопасить жилые дома с газоснабжением. Речь идёт о том, чтобы в квартирах ставились газовые плиты с автоматическим отключением.

Устанавливать их предлагается в новостройках и после проведения капитального ремонта. С такой инициативой выступила глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. При этом разница в цене между обычными газовыми плитами и теми, которые могут автоматически отключаться, если пламя погасло, составляет около 6—7 тыс. рублей, пишут «Известия».

По данным издания, летом прошлого года Минстрой уже вносил в правительство предложение по установке в подъездах жилых домов датчиков для обнаружения утечки газа. Однако кабмин идею не одобрил, сославшись на то, что это потребует дополнительных затрат.

Поводом для обсуждения этой проблемы стала трагедия в Магнитогорске, где 31 декабря обрушился целый подъезд 10-этажного многоквартирного дома. Жертвами стали 39 человек.

Как писал News.ru, 12 января начался демонтаж двух подъездов. В итоге само здание поделят на две части.