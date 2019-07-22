https://static.news.ru/photo/1f3da304-ac73-11e9-9878-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Разрешить регионам закупать лекарственные средства для льготных категорий граждан на следующий год, не превышая годовой лимит, планируют депутаты Госдумы. Инициатива будет рассмотрена советом фракции «Единая Россия».

Согласно действующим законам, государственные медучреждения обязаны обеспечить льготными лекарствами граждан, в том числе тех, кто вернул право на получение государственной социальной помощи. При этом из-за значительного объёма товарных позиций организация должна определиться с поставщиком за 4-5 месяцев до начала выдачи лекарств. Препараты должны быть доставлены в аптеки не позднее 20 декабря текущего года. По закону о бюджете, максимальные объёмы средств по иным межбюджетным трансфертам на обеспечение лекарствами распределяется в октябре-ноябре. Данный объём средств позволяет провести торги на закупку лекарств только на квартал.

Распоряжение Правительства о распределении регионам соответствующих субвенций появляется чаще всего в конце декабря предшествующего года, а лимиты бюджетных обязательств и предельные объёмы финансирования доводятся только в феврале следующего года. Таким образом торги на второй квартал следующего года могут быть объявлены не ранее марта следующего года.

В данных условиях лекарственные препараты для второго квартала следующего года могут быть поставлены только в середине июля следующего года. Следовательно, в период с марта по середину июля отсутствует возможность обеспечения граждан лекарственными средствами, что может привести к социальной напряжённости, – цитирует « Парламентская газета » одного из глав рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства о лекарствах Айрата Фаррахова.

Исходя из сложившейся ситуации парламентарии предлагают дополнить закон «О госзакупках» положениями, которые позволят субъектам РФ закупать лекарства для льготных категорий граждан без доведённых лимитов финансирования.

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