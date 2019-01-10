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Госдума накажет тюрьмой за продажу лекарств в Интернете

Андрей Никеричев/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]
Также за распространение информации о медпрепаратах могут начать наказывать СМИ

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому будет увеличено наказание за продажу и распространение несертифицированных лекарств через Интернет.  

Соответствующие поправки должны быть внесены в Уголовный кодекс России. Они предполагают наложение ответственности за распространение нелегальных лекарств «с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета». 

По результатам мониторинга, правоохранительными органами в 2018 году было выявлено около 700 интернет-ресурсов (включая ресурсы с бесплатными объявлениями и социальные сети), на которых предлагались к продаже рецептурные лекарства, сильнодействующие, психотропные и наркотические средства. 

В связи с чем, с целью восполнения пробела правового регулирования, статья 238.1 УК РФ дополняется квалифицирующим признаком использования средств широкого распространения, таких как информационные системы, включая Интернет. 

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») уверена, что инициатива будет способствовать очищению информационного пространства от возможности предложения фальсифицированных лекарств. 

Андрей Никеричев/АГН "Москва"

«Современные коммуникации начали активно использоваться с целью совершения преступлений. Те, кто придумал  теорию виртуального пространства, изначально сделали психологическую ловушку. Средства коммуникации не могут находиться вне правового регулирования», — высказала своё мнение депутат.

В 2017 году были запрещены шесть торговых наименований лекарств и шесть серий фальсифицированных лекарственных препаратов (в 2016 году — 10 торговых наименований, 11 серий), два торговых наименования и 215 серий фальсифицированных фармацевтических субстанций и четыре наименования  препаратов (в 2016-м случаев не было). 

Со своей стороны депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что партия поддерживает данный законопроект.

«Сейчас всё можно приобрести в Интернете. Мы знаем, что в этой сфере процветает мошенничество, а из людей вытягивают последние деньги, потому что часто они находятся в тяжёлой ситуации. Мы, вообще, внесли законопроект, запрещающий рекламу фармакологии», — признался парламентарий.


#госдума #интернет #лекарства #депутаты
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