https://static.news.ru/photo/235870f8-a7b5-11e9-86f0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты Госдумы предложили ограничить иностранных граждан в праве судиться с попавшими под санкции США россиянами. Согласно инициативе, начать тяжбу с ответчиком можно будет только на территории РФ.

Если истец откажется от предложенных условий ведения процесса, то вторая сторона получит неустойку. Кроме того, действие документа распространится и на компании из РФ, в отношении которых Белый дом также принял экономические меры, говорится в тексте законопроекта, размещённого в электронной базе Госдумы .

Необходимость изменений объяснили отсутствием возможности россиян «защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся за пределами территории РФ».

В целях защиты прав указанных лиц на полноценное судебное разбирательство законопроектом предусматривается, что иск ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в РФ либо по месту нахождения на территории РФ их имущества, — подчёркивается в сообщении.

Ранее в Госдуме прокомментировали новый пакет санкций со стороны Вашингтона против российских оборонных предприятий. По мнению главы комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимира Гутенёва, действия США на работу отечественных компании не повлияют, писал News.ru.