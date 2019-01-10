Госдума готова принять закон «о неуважении к власти»

https://news.ru/storage/news/b910e44e7b0137619a435fdd5e2a4eb1/cda541b4-b562-41e9-babc-e51af03d4823_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Депутаты Государственной думы Российской Федерации планируют запретить некоторые информационные порталы в интернете. Соответствующий закон уже согласован, теперь за него осталось только проголосовать.

Согласно документу, в российском интернете будут блокировать публикации искажающие общественно значимую информацию, а также материалы в нецензурной форме, оскорбляющие граждан и государство. Распространить подобные запреты инициаторы законопроекта предлагают на весь интернет и даже на социальные сети.

Физическим лицам грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей, должностным — от 30 до 50 тысяч рублей, юридическим — до одного миллиона рублей с конфискацией, информирует Daily Storm.

Поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О средствах массовой информации», а также Кодекс РФ об административных нарушениях были внесены на рассмотрение в Госдуму в 2018 году. Авторы нововведений — сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

В понедельник, 14 января, депутаты рассмотрят поправки на специальном расширенном заседании профильного комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Как сообщал News.ru, Госдума планирует тщательно следить за соблюдением законов в 2019 году.