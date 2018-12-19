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Госдума частично декриминализировала репосты

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла пакет законов, направленных на частичную декриминализацию преступлений, предусмотренных статьёй 282 УК РФ. Уголовно наказуемыми будут признаваться те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к уголовной ответственности за аналогичные нарушения в течение одного года. 

Принятый закон частично декриминализирует ответственность за репосты. Первое нарушение будет наказываться штрафом от 10 до 20 тыс. рублей, или 100 часами обязательных работ, или арестом на срок до 16 суток. Для юридических лиц сумма штрафа составит от 50 до 500 тыс. рублей. Для этого КоАП дополнится новой статьёй — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Повторное нарушение будет караться штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет, или принудительными работами на срок от одного до четырёх лет с лишением права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Такое же наказание сейчас предусмотрено за первичное нарушение.

Закон оставляет без изменения наказание за преступления по статье 282 УК РФ, совершённые с применением или угрозой применения насилия. За первичным преступлением последует штраф от 300 до 600 тыс. рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет. 

Поправки будут иметь обратную силу и распространяться на ранее возбуждённые дела, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что лидер ЛДПР требует полностью отменить 282-ю статью УК РФ. В ответ на внесённый президентом России Владимиром Путиным проект, смягчающий статью УК об экстремизме, Владимир Жириновский предложил полностью её декриминализировать.


#госдума #репосты #декриминализация
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