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Роспотребнадзор открыл горячую линию для туристов в связи с обострением политической ситуации в Грузии. Специалисты ведомства будут оказывать поддержку россиянам, попавшим в затруднительные ситуации после запрета российским авиакомпаниям перевозить людей между двумя странами.

Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8-800-555-49-43. Звонок бесплатный.

Граждане, имеющие с российскими авиакомпаниями заключённый договор воздушной перевозки пассажира в Грузию с вылетом 8 июля 2019 года и далее, вправе требовать возврата уплаченных денежных средств в полном объёме, — сказано в сообщении ведомства .

Территориальным подразделениям поручено оказать всю необходимую помощь по консультированию и защите имущественных интересов туристов.

Волнения в грузинской столице вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.

В связи со сложной ситуацией в этой стране президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки из РФ в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путёвки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.