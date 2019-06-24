https://static.news.ru/photo/cece7732-967d-11e9-8707-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wikimedia Commons

Выпускники одной из школ Красногорска будут получать свои аттестаты согласно гороскопу.

По словам матери одного из учеников, сейчас документ получают те, кто родился под знаком Рака. Далее их вручат выпускникам, родившимся под знаками Льва, Девы, Весов и так далее, передают argumenti.ru .

Женщина отметила, что узнала об этом из родительского чата в соцсетях. Что подтолкнуло администрацию учебного заведения к такому решению, пока неизвестно.

Ранее News.ru писал о том, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала рекордным число гостей праздника выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.