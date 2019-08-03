https://static.news.ru/photo/cbd656e4-b5c7-11e9-a78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mos.ru, CC BY 4.0/commons.wikimedia.org

Автодорога между городом Московский и станцией «Филатов луг» Сокольнической линии метро будет запущена в 2021 году. Об этом заявил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, в настоящее время ведётся разработка проекта автострады. Протяжённость трассы составит 2,3 км. Проезжая часть будет состоять из четырёх полос.

По новой дороге планируется организовать движение общественного транспорта. Время поездки до метро для жителей Московского сократится в несколько раз и будет составлять не более пяти минут, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что чаще всего автомобилисты въезжают из области в столицу по Новорижскому и Ярославскому шоссе, а также по шоссе Энтузиастов.