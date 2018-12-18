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Горбачёв опроверг слова Путина о ДРСМД

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв опроверг слова российского лидера Владимира Путина об одностороннем разоружении Союза в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«К сожалению, президента, видимо, неправильно проинформировали. Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских», — цитирует советского политика РИА Новости.

По его словам, значительная часть ракет всех видов базирования сокращалась согласно заявлениям президентов США и СССР осенью 1991 года.

Ранее лидер РФ заявил, что «одному богу известно», зачем советское руководство пошло на одностороннюю ликвидацию вооружения.

Как писал News.ru, на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин также заявил, что Москва сможет разработать наземные варианты пусковых установок для ракет средней и меньшей дальности, если Соединённые Штаты выйдут из ДРСМД.


#путин #МихаилГорбачев #ДРСМД
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