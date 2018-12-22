Священную гору хотят переработать на соду в Башкирии

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Торатау

Башкирская содовая компания (БСК) добивается получения прав на памятник природы — стерлитамакский шихан Торатау — под разработку известняка. По словам представителей предприятия, памятник природы — единственное подходящее месторождение.

Шихан Торатау является особо охраняемым объектом и одним из символов Стерлитамака, однако БСК требует снять природоохранный статус. Предприятие полностью выработает шихан Шахтау в 2022 году, что может повлечь закрытие производства и увольнение почти 10 тыс. человек. Гора разрабатывается с 50-х годов прошлого века и практически полностью срыта.

Тортату — сакральное место для башкирского народа юрматов. На её вершине совершались религиозные обряды и поклонялись тюркскому богу неба Кук Тарахэ. Кроме того, она является домом для огромного количества эндемиков — растений и насекомых, которые водятся только здесь и занесены в Красные книги Башкортостана и России.

Эколог Михаил Крейндлин отметил, что БСК может снять с Торатау природоохранный статус, договорившись с властями Республики и Минприроды РФ. Теоретически возможна даже пересадка редких растений, которую в 2015 году предлагал глава пресс-службы компании Сергей Лобастов. Однако в данном случае любая интродукция, по словам эксперта, незаконна, так как пересадка допустима при строительстве, но не при добыче ископаемых, сообщает МБХ.

Ранее News.ru писал, что, находившиеся в зоне постройки приёмного терминала Трансадриатического трубопровода (TAP) оливковые деревья разместили в специальном хранилище. В сообщении компании, ведущей строительство, говорится, что все работы проходили в координации с компетентными органами и при соблюдении всех соответствующих правил.