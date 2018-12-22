USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,023.67 $
МОСКВА-6°C03:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Священную гору хотят переработать на соду в Башкирии

Торатау Olegfoto-sk/wikipedai.org/CC BY-SA 4.0

Торатау

общество [ версия для печати ]

Башкирская содовая компания (БСК) добивается получения прав на памятник природы — стерлитамакский шихан Торатау — под разработку известняка. По словам представителей предприятия, памятник природы — единственное подходящее месторождение.

Шихан Торатау является особо охраняемым объектом и одним из символов Стерлитамака, однако БСК требует снять природоохранный статус. Предприятие полностью выработает шихан Шахтау в 2022 году, что может повлечь закрытие производства и увольнение почти 10 тыс. человек. Гора разрабатывается с 50-х годов прошлого века и практически полностью срыта.

Тортату — сакральное место для башкирского народа юрматов. На её вершине совершались религиозные обряды и поклонялись тюркскому богу неба Кук Тарахэ. Кроме того, она является домом для огромного количества эндемиков — растений и насекомых, которые водятся только здесь и занесены в Красные книги Башкортостана и России.

Эколог Михаил Крейндлин отметил, что БСК может снять с Торатау природоохранный статус, договорившись с властями Республики и Минприроды РФ. Теоретически возможна даже пересадка редких растений, которую в 2015 году предлагал глава пресс-службы компании Сергей Лобастов. Однако в данном случае любая интродукция, по словам эксперта, незаконна, так как пересадка допустима при строительстве, но не при добыче ископаемых, сообщает МБХ.

Ранее News.ru писал, что, находившиеся в зоне постройки приёмного терминала Трансадриатического трубопровода (TAP) оливковые деревья разместили в специальном хранилище. В сообщении компании, ведущей строительство, говорится, что все работы проходили в координации с компетентными органами и при соблюдении всех соответствующих правил.


#геологоразведка #башкирия #сода #священнаягора
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
общество 11:32, 18 декабря 2018
Санта-Клаус вспомнил о жителях и природе Чукотки
происшествия 10:28, 10 декабря 2018
Чиновник Росприроднадзора арестован за взятку
происшествия 18:11, 7 декабря 2018
Возбуждено уголовное дело на главу Минприроды Саратова
Лента новостей
происшествия 02:36
Сорвалась шестая попытка спасти пермских горняков
общество 02:07
РПЦ: автокефалия урежет права украинских раскольников
общество 02:02
Сеть отреагировала на слова о «приятном» повышении МРОТ
происшествия 01:27
Крупное ДТП с участием скорой помощи произошло в Москве
в мире 01:23
Шрёдер назвал причину давления США по «Северному потоку — 2»
происшествия 01:14
Психологи работают с родными горняков в Соликамске
общество 01:13
Митинг транспортников Пскова собрал сотни протестующих
в мире 00:20
Протестующие во Франции «казнили» чучело Макрона
общество 00:18
Тепло вернулось в дома Саратова после устранения аварии
в мире 23:53
Экс-лидер либеральных демократов скончался в Британии
в мире 23:50
Увольнение председателя ФРС опровергли в Белом доме
в мире 23:45
Врачи заставили гитариста играть во время операции на его мозге
шоу-бизнес 23:42
Лоза назвал лидера «Бумбокса» сумасшедшим
общество 23:28
Ростехнадзор перенёс проверку шахты в Соликамске
происшествия 23:27
Спасатели остановили спуск в соликамскую шахту
Другие новости
общество 02:07
РПЦ: автокефалия урежет права украинских раскольников
общество 02:02
Сеть отреагировала на слова о «приятном» повышении МРОТ
общество 01:13
Митинг транспортников Пскова собрал сотни протестующих
общество 00:18
Тепло вернулось в дома Саратова после устранения аварии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top