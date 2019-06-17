https://static.news.ru/photo/5d0da84c-90e8-11e9-a3a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Авилов Александр/АГН"Москва"

Журналист «Медузы» Иван Голунов, который был ранее задержан по делу о наркотиках и впоследствии отпущен, рассказал подробности случившегося с ним инцидента. По его словам, сотрудники полиции применяли к нему физическую силу.

Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полицейские обнаружили при нём пакет с наркотиками. Впоследствии журналиста доставили в УВД по Западному административному округу. По утверждению Голунова, он просил полицейских известить о его задержании родственников и позвонить адвокату, но его никто не слушал. В тот момент, когда он отказался ехать на медосвидетельствование, сотрудник органов МВД ударил его по лицу.

Я сказал, что я никуда не пойду, вы можете нести меня на руках. И как-то эта фраза разозлила одного оперативника, и он дважды ударил меня по лицу, — сказал журналист в беседе с RT .

Он добавил, что после этого полицейские начали насильно тащить его на улицу и спустили по лестнице. Оказавшись за пределами помещения, один из стражей порядка пошёл за машиной, а второй наступил журналисту на грудь. После этого Голунова схватили за руки и ноги и запихнули в автомобиль.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с Ивана Голунова сняты все обвинения. Его освободили в этот же день. Тем не менее москвичи решили выйти на запланированный ранее марш в поддержку журналиста в День России. Начались столкновения с Росгвардией. В результате были задержаны порядка 400 человек, писал News.ru.