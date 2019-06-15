https://static.news.ru/photo/84800100-8ea8-11e9-a3a6-fa163e074e61_1024.jpg Иван Голунов Фото: Александр Авилов /АГН «Москва»

Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал о том, как именно проходил обыск в его квартире.

По словам корреспондента, всё происходило хаотично. Его привезли домой, оперативники разбрелись по квартире. Репортёр пытался не выпускать никого из виду, но то один, то другой полицейский пропадали из поля зрения. Один задержался у шкафа, после чего предложил коллегам осмотреть именно его, передаёт « Ридус ».

Когда оперативники подошли к нему, двое из них почти одновременно с возгласом «Ааа, пакетик!» достали из разных частей шкафа свёртки.

Дальше их ничего не интересовало, их интерес был формальным. Они не стали смотреть цветочные горшки, аптечку, — рассказал Голунов в эфире программы Ксении Собчак.

Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. При досмотре у него обнаружили метилэфедрон. Позже при обыске в его квартире был найден кокаин. Журналиста обвинили в попытке сбыта наркотиков. Суд отправил Голунова под домашний арест. 11 июня все обвинения против него были сняты, а уголовное дело закрыто.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин после скандала вокруг ареста Голунова уволил начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и руководителя УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова.