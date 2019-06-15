Журналист издания "Медуза" Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Журналист «Медузы» Иван Голунов, которого обвиняли в распространении наркотических средств, не пришёл на митинг на проспекте Сахарова в Москве, сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв, организовавший данное мероприятие.

По его мнению, адвокаты посоветовали молодому человеку не появляться на мероприятии, чтобы не накалять ситуацию, передаёт ТАСС.

Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. При досмотре у него обнаружили метилэфедрон. Позже при обыске в его квартире был найден кокаин. Репортёра обвинили в попытке сбыта наркотиков. 11 июня все обвинения против него были сняты, а уголовное дело закрыто.

Как писал News.ru, генерал полиции Андрей Пучков, которого президент РФ Владимир Путин освободил от должности из-за скандала с журналистом Иваном Голуновым, написал заявление об уходе на пенсию. Он возглавлял УВД по Западному административному округу Москвы.