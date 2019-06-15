https://static.news.ru/photo/291b41a0-902c-11e9-a730-fa163e074e61_1024.jpg Журналист издания "Медуза" Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Журналист «Медузы» Иван Голунов, которого обвиняли в распространении наркотических средств, не пришёл на митинг на проспекте Сахарова в Москве, сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв, организовавший данное мероприятие.

По его мнению, адвокаты посоветовали молодому человеку не появляться на мероприятии, чтобы не накалять ситуацию, передаёт ТАСС .

Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. При досмотре у него обнаружили метилэфедрон. Позже при обыске в его квартире был найден кокаин. Репортёра обвинили в попытке сбыта наркотиков. 11 июня все обвинения против него были сняты, а уголовное дело закрыто.

Как писал News.ru, генерал полиции Андрей Пучков, которого президент РФ Владимир Путин освободил от должности из-за скандала с журналистом Иваном Голуновым, написал заявление об уходе на пенсию. Он возглавлял УВД по Западному административному округу Москвы.