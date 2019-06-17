Корреспондент Meduza Иван Голунов сообщил, что вынужден скрывать свою внешность для того, чтобы его перестали узнавать на улице. Он отметил, что внимание со стороны незнакомых людей вызывает у него удивление.
Для маскировки сотрудник СМИ, по его собственным словам, приобрёл «у дворника-таджика кепку за 500 рублей» и начал носить солнцезащитные очки.
Потому что когда оказываешься в каком-то дружественном месте и там тебя узнают, то кажется, что ок. Но когда ты просто стоишь на улице и куришь и к тебе подходят и спрашивают: «Это вы? Мы вас поздравляем, мы за вас так болели», — это вызывает немножко такое удивление, — заявил Голунов.
Он рассказал, что до сих пор не осознал масштаб случившегося. При этом он готов оказать помощь всем нуждающимся людям, передаёт
Ранее News.ru писал, что Голунов, который был ранее задержан по делу о наркотиках и впоследствии отпущен, рассказал подробности случившегося с ним инцидента. По его словам, сотрудники полиции применяли к нему физическую силу.