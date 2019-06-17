https://static.news.ru/photo/7729b5b0-90eb-11e9-bac9-fa163e074e61_1024.jpg Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Корреспондент Meduza Иван Голунов сообщил, что вынужден скрывать свою внешность для того, чтобы его перестали узнавать на улице. Он отметил, что внимание со стороны незнакомых людей вызывает у него удивление.

Для маскировки сотрудник СМИ, по его собственным словам, приобрёл «у дворника-таджика кепку за 500 рублей» и начал носить солнцезащитные очки.

Потому что когда оказываешься в каком-то дружественном месте и там тебя узнают, то кажется, что ок. Но когда ты просто стоишь на улице и куришь и к тебе подходят и спрашивают: «Это вы? Мы вас поздравляем, мы за вас так болели», — это вызывает немножко такое удивление, — заявил Голунов.

Он рассказал, что до сих пор не осознал масштаб случившегося. При этом он готов оказать помощь всем нуждающимся людям, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Голунов, который был ранее задержан по делу о наркотиках и впоследствии отпущен, рассказал подробности случившегося с ним инцидента. По его словам, сотрудники полиции применяли к нему физическую силу.