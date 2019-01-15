Голодец осудила идею налога на выезд из России

Кабмин не получал предложений о введении налога на выезд жителей России за границу, сообщила вице-премьер Ольга Голодец в кулуарах Гайдаровского форума.
По её словам, сейчас «не время говорить о привлечении каких-либо дополнительных сборов».
«Сейчас мы должны говорить о расширении доступности, о льготировании всех видов перевозок», — цитирует экономиста RNS.
Ранее инициативу осудили и в Госдуме. Норма возлагает дополнительную нагрузку на семейный бюджет россиян, считает председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.
Как писал News.ru, с предложением ввести сбор в 500 рублей с каждого человека, выезжающего из РФ за рубеж, к членам Федерального собрания и в Ростуризм обратились представители ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ».