Голодец осудила идею налога на выезд из России

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Вице-премьер Ольга Голодец

Кабмин не получал предложений о введении налога на выезд жителей России за границу, сообщила вице-премьер Ольга Голодец в кулуарах Гайдаровского форума.

По её словам, сейчас «не время говорить о привлечении каких-либо дополнительных сборов».

«Сейчас мы должны говорить о расширении доступности, о льготировании всех видов перевозок», — цитирует экономиста RNS.

Ранее инициативу осудили и в Госдуме. Норма возлагает дополнительную нагрузку на семейный бюджет россиян, считает председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.

Как писал News.ru, с предложением ввести сбор в 500 рублей с каждого человека, выезжающего из РФ за рубеж, к членам Федерального собрания и в Ростуризм обратились представители ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ».